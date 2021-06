Calcio: Tevez “Lascio il Boca Juniors, ritiro? Al momento sì”

Carlitos saluta gli xeneizes: "Non posso più dare il 120%, devo fermarmi e pensare alla mia famiglia" BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "E' difficile farlo, ma sono qui per comunicare che non resterò al Boca, non è un addio, è un arrivederci, lascio come calciatore, ma non come tifoso, farò sempre parte del popolo xeneize, sarò sempre Carlitos". Con queste parole, in conferenza stampa e visibilmente emozionato, Carlos Tevez ha ufficializzato la fine della sua avventura come calciatore del Boca, il club che ha sempre amato e che continuerà ad amare. L'ex Juventus (proprio ieri inserito da Agnelli tra i tre acquisti top di Paratici insieme a Dybala e Ronaldo), 37 anni, non ha neanche escluso il suo addio al calcio giocato. "Oggi dico che mi ritiro, ma magari fra tre mesi sentirò la voglia di tornare a giocare, però non lo farò nel Boca, perchè qui bisogna essere al 120% e io non posso garantirlo, di sicuro non giocherò con un'altra squadra argentina", ha spiegato Tevez che è poi tornato a parlare della decisione di lasciare il Boca. "E' una delle giornate più tristi della mia vita, il Boca è la mia vita, ma devo pensare alla mia famiglia, non ho avuto neanche il tempo di piangere la morte di mio padre". Tevez non ha escluso la possibilità di tornare o restare al Boca come dirigente. "Tutto è possibile, ma oggi penso solo alla tristezza di togliermi questa maglia come calciatore, ma se ci dovesse essere bisogno di me ci sarò. Fisicamente sto bene, ma mentalmente ho bisogno di fermarmi, di fare il marito, il padre, di stare vicino a mia madre, devo dedicarmi alla mia famiglia. Ai ragazzi dico che questo è il club più grande del mondo e che qui bisogna vivere il Boca 24 ore su 24 per sette giorni la settimana, solo così si può essere giocatore del Boca ed è questo che ho sempre detto ai giocatori delle giovanili". (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 11:28