Calcio: Tottenham. Salta ipotesi Conte, stop alle trattative

Il tecnico salentino e il presidente del club londinese non hanno trovato l'accordo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Antonio Conte non tornerà a Londra. O almeno non lo farà per guidare il Tottenham nella prossima stagione. La stampa inglese non ha dubbi: le trattative tra gli Spurs e il tecnico italiano, ex Chelsea, si sono bruscamente interrotte così come riportato, tra gli altri, da BBC, Sky Sport Uk e The Guardian. L'allenatore che ha riportato lo scudetto in casa Inter per poi rescindere il contratto, voleva garanzie tecniche e di rifondazione della rosa che il presidente Daniel Levy non sarebbe riuscito a soddisfare. Prosegue, dunque, la ricerca del sostituto di Josè Mourinho, dalla prossima stagione sulla panchina della Roma e in quella che si è appena chiusa esonerato dal Tottenham. Si parla del ritorno di Pochettino, ma da Parigi assicurano che l'argentino resterà al Psg. (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 09:49