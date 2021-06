Calciomercato: Psg. Maxi-offerta per Wijnaldum, Barça rischia beffa

Secondo ESPN il club francese è a un passo dal centrocampista olandese BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Georginio Wijnaldum a un passo dal Paris Saint-Germain. Secondo ESPN il centrocampista olandese, svincolato dal Liverpool, ha ricevuto una maxi-offerta dai campioni di Francia, ora in netto vantaggio sul Barcellona. Il club di Joan Laporta segue da mesi il giocatore su richiesta di Ronald Koeman e la conferma dell'ex ct dell'Olanda sembrava poter essere la svolta decisiva per il suo arrivo in azulgrana, ma nelle ultime ore il deciso inserimento del Psg avrebbe cambiato le carte in tavola tanto che, secondo la stampa catalana, fonti del Barça avrebbero ammesso che la concorrenza per arrivare a Wijnaldum è diventata "enorme". Il nome dell'olandese era stato accostato anche al Bayern Monaco, ma ora tutto lascia pensare a un suo imminente trasferimento a Parigi. (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 10:23