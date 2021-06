Djokovic agli ottavi del Roland Garros, sfiderà Musetti

Tutto facile per il nuemro uno del mondo contro il lituano Berankis PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto semplice per Novak Djokovic nel terzo turno del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra battuta di Parigi. Il giocatore serbo, numero uno del mondo e del seeding, ha battuto in tre set il lituano Ricardas Berankis, numero 93 del ranking internazionale, ottenendo il pass per gli ottavi di finale. Il 34enne di Belgrado, vincitore del Major francese nel 2016, si è imposto col punteggio di 6-1 6-4 6-1. Al prossimo turno il numero del mondo incrocerà le racchette col giovane azzurro Lorenzo Musetti, numero 76 del mondo, oggi vincitore nel derby italiano contro Marco Cecchinato. (ITALPRESS). pdm/red 05-Giu-21 16:00