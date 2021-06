Euro2020: Nazionale. Azzurri ko nel test con l’Under 20

Quaranta minuti di sgambata per i giocatori meno impiegati nell'amichevole di ieri FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo la bella vittoria di ieri sulla Repubblica Ceca nell'amichevole di Bologna (4-0), nella sgambata di stamane la Nazionale di Roberto Mancini è stata sconfitta per 1-0 dall'Under 20 di Alberto Bollini nel test disputato a Coverciano. A decidere la sfida la rete di Cangiano al 10' del primo tempo, mentre nella ripresa è stato annullato un gol per fuorigioco che era stato realizzato da Di Lorenzo. Il c.t. azzurro Roberto Mancini ha schierato dal 1' un 4-3-3 che ha visto Meret in porta, difesa con da destra a sinistra Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi ed Emerson, Cristante in regia, Pellegrini e Pessina interni, quindi il tridente offensivo formato da Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Schierati invece con l'Under 20 guidata da Alberto Bollini, Sirigu in porta, Toloi in difesa e Raspadori in attacco. La gara, disputatasi su due tempi di 20', ha visto in campo nella ripresa Sirigu, Raspadori e Toloi schierati con la Nazionale maggiore, mentre Meret, Emerson e Chiesa hanno giocato con l'Under 20. Oltre ai titolari della sfida di ieri sera contro la Repubblica Ceca, non hanno partecipato al test di questa mattina l'infortunato Verratti, che prosegue il suo lavoro di recupero personalizzato, e Sensi ancora a Coverciano nonostante l'affaticamento agli adduttori rimediato nel corso dell'allenamento di giovedì scorso metta a forte rischio il suo Europeo. Se non dovesse farcela prenderà il suo posto Pessina. Spettatori dell'amichevole di questa mattina anche il responsabile delle nazionali azzurre giovanili, Maurizio Viscidi, e il tecnico dell'Under 21 dell'Italia, Paolo Nicolato. Gli azzurri usufruiranno dopo il pranzo insieme, di alcune ore di liberta', ritrovandosi entro le 22 di domani ancora una volta al Centro tecnico di Coverciano dove da lunedì prossimo riprendera' la preparazione in vista del debutto agli Europei. (ITALPRESS). lc/ari/red 05-Giu-21 12:02