Euro2020: Nazionale. Toloi”Ieri ottima Italia,pronti per grande Europeo”

"Esterno o centrale non fa differenza, a disposizione del mister", dice il difensore dell'Atalanta FIRENZE (ITALPRESS) – "Ieri abbiamo fatto un test importante, una grande partita, contro una squadra di qualità. Abbiamo fatto bene negli allenamenti in questi giorni compreso oggi con l'Under 20. Manca poco, ma vedo che siamo pronti per fare un grande Europeo". Lo ha detto il difensore della Nazionale, Rafael Toloi, dopo la sgambata di stamane a Coverciano contro l'Under 20 e il giorno dopo il 4-0 rifilato alla Repubblica Ceca nell'amichevole di Bologna. "Mi sento bene – ha aggiunto Toloi -. Sono pronto per giocare sia come esterno difensivo che come centrale. Non vedo differenze, l'importante è lavorare come fatto in questi giorni, sono a disposizione del c.t". (ITALPRESS). lc/ari/red 05-Giu-21 12:46