Euro2020: Olanda. Problemi all’inguine per lo juventino De Ligt

Il difensore salterà l'amichevole di domani contro la Georgia AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Frank De Boer e tutta l'Olanda in apprensione per le condizioni di Matthijs De Ligt. Il difensore della Juventus ha interrotto l'ultimo allenamento alla vigilia dell'amichevole contro la Georgia per un problema all'inguine. "Già ieri aveva accusato qualche fastidio – ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale olandese -. Dobbiamo aspettare e vedere di che si tratta, il giocatore non ha voluto correre rischi e ovviamente non lo faremo neanche noi". De Ligt, dunque, salterà l'ultimo test per-Europei di domani al Grolsch Veste di Enschede. L'Olanda, che già deve rinunciare al centrale del Liverpool, Virgil Van Dijk, costretto a saltare Euro2020 per un grave infortunio al ginocchio a inizio stagione, fa parte del girone C con Austria, Macedonia e Ucraina. (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 16:44