Giornata Ambiente, obiettivo Toyota zero emissioni entro il 2050

La tutela delle risorse naturali del Pianeta e' un impegno che coinvolge tutti quanti, tutti i giorni. Sostenibilita' e rispetto per l'ambiente sono da sempre delle priorita' per il Gruppo Toyota, che si traducono in un impegno a 360° gradi per la mobilita' sostenibile. Nel 2015 l'azienda, tra i primi costruttori ad assumere un tangibile impegno di lungo termine per la tutela ambientale e la mobilita' sostenibile, lancia l'Environmental Challenge 2050, un piano d'azione concreto per raggiungere entro il 2050 l'obiettivo delle zero emissioni lungo tutto il ciclo di vita del veicolo: dalla produzione, all'utilizzo, alla dismissione delle auto. Un impegno coerente con la visione "Beyond Zero" di Toyota, che va oltre le zero emissioni e punta alla realizzazione di una societa', prospera e inclusiva, in cui ognuno abbia la massima liberta' di muoversi in maniera sostenibile, anche chi, per ragioni d'eta' o d'altra natura, ha piu' difficolta' a farlo. "Per Toyota la sostenibilita' e' un valore che guida da sempre le nostre strategie" dichiara Luigi Ksawery Luca', AD Toyota Motor Italia. "Una visione che mettiamo in pratica da oltre 20 anni grazie ai 17 milioni di veicoli elettrificati venduti nel mondo e che fa leva su tutte le soluzioni elettrificate, dal Full Hybrid, al Plug-in Hybrid, alle elettriche pure e al Fuel Cell a idrogeno. Soluzioni che riteniamo assolutamente complementari tra loro, perche' ciascuna di esse contribuira' alla costruzione di un futuro piu' sostenibile. Entro il 2025 tutti i nostri modelli a livello globale saranno elettrificati o avranno almeno una versione elettrificata, tra cui almeno 15 veicoli elettrici a batteria. Prevediamo di commercializzare almeno 1 milione di veicoli a zero emissioni ogni anno entro il 2030 e 5,5 milioni elettrificati al 2025. La progressiva elettrificazione dei veicoli, per quanto centrale, e' tuttavia solo uno degli aspetti su cui stiamo lavorando come Gruppo; vogliamo che l'intero processo produttivo sia a zero emissioni e tuteli la conservazione delle risorse naturali, dalla costruzione alla gestione del fine vita dei veicoli" Il "Toyota Environmental 2050" Challenge definisce 6 sfide, che concorreranno anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che vanno dalla riduzione delle emissioni dei nuovi veicoli al ciclo di vita e fasi produttive a emissioni zero, dalla gestione efficiente delle risorse idriche al sostegno all'economia circolare, fino alla realizzazione di una societa' in armonia con la natura. Secondo questo piano, entro il 2050 i nuovi modelli avranno emissioni medie inferiori del 90% e gia' nel 2030 emetteranno il 35% in meno di CO2. Anche gli impianti produttivi saranno a zero impatto ambientale, grazie ad un sempre piu' esteso impiego di energie rinnovabili; un obiettivo che va di pari passo con una gestione piu' efficiente delle risorse idriche per ridurre al minimo il consumo di acqua nei processi di produzione. Un approccio ispirato all'ecodesign nelle fasi di progettazione e produzione consentira' infine l'utilizzo di materie eco-compatibili, di massimizzare il recupero dei materiali provenienti dallo smaltimento dei veicoli e di allungare la vita dei ricambi. Il fine ultimo e' quello di realizzare una societa' in armonia con la natura e di ridurre il piu' possibile l'impronta dell'attivita' umane sul nostro Pianeta. Anche Toyota Motor Italia e' in prima linea per la tutela dell'ambiente, grazie anche a diversi interventi di efficientamento energetico portati a termine nel proprio headquarter a Roma, come ad esempio il recente impianto fotovoltaico di circa 5.700mq che consentira' di evitare emissioni per 254 tonnellate di CO2 ogni anno. Un impegno che trovera' ulteriori stimoli anche quest'anno in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2021 con il lancio della Green Month Campaign, la campagna di sensibilizzazione ambientale del Gruppo Toyota che si sviluppera' per l'intero mese di giugno con iniziative e attivita' che vedranno il coinvolgimento diretto dei propri dipendenti sul territorio. (ITALPRESS). tvi/com 05-Giu-21 15:20