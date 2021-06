Mondiali2022: Sudamerica. Richarlison e Neymar, Brasile-Ecuador 2-0

Quinta vittoria su altrettante partite per i verdeoro di Tite PORTO ALEGRE (BRASILE) (ITALPRESS) – Il Brasile, almeno nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, sa solo vincere. Quinto successo su altrettante partite per la Seleçao verdeoro che, a Porto Alegre, si è imposta per 2-0 sull'Ecuador grazie alle reti dell'attaccante dell'Everton, Richarlison, al 65°, e al rigore trasformato da Neymar (Psg) al 94°. In campo dal primo minuto gli juventini Danilo e Alex Sandro. Brasile in testa a punteggio pieno con 15 punti, Argentina seconda a quota 11, Ecuador terzo con 9. Intanto continuano le polemiche per la Coppa America che proprio il Brasile ospiterà, nonostante i dati della pandemia siano più che allarmanti. Casemiro non si è voluto pronunciare, rinviando tutto al post-partita del prossimo match delle qualificazioni contro il Paraguay, ma comunque sottolineando: "La nostra posizione è chiara, così come chiaro è stato il nostro ct, ne parleremo, ma non adesso, ora è il momento di concentrarci sulle qualificazioni ai Mondiali". (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-21 09:25