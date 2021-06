Nadal agli ottavi del Roland Garros, sfiderà Sinner

Lo spagnolo a caccia del 14° sigillo a Parigi, piegato in 3 set Norrie PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Rafael Nadal nel terzo turno del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra battuta di Parigi. Il giocatore spagnolo, numero tre del mondo e del seeding, ha battuto in tre set il britannico Cameron Norrie, numero 45 del ranking internazionale, ottenendo il pass per gli ottavi di finale. Il 35enne di Manacor, vincitore del Major francese in tredici occasioni, si è imposto col punteggio di 6-3 6-3 6-3. Al prossimo turno il numero tre del mondo incrocerà le racchette col giovane azzurro Jannik Sinner, numero 19 del ranking Atp, oggi vincitore in tre set contro lo svedese Mikael Ymer. In campo fra poco l'ultimo italiano del giorno, ovvero Matteo Berrettini, che sfiderà il sudcoreano Kwon Soonwoo. In caso di successo del tennista romano sarebbero tre gli azzurri agli ottavi di finale: già qualificato, oltre a Sinner, il toscano Lorenzo Musetti. (ITALPRESS). pdm/red 05-Giu-21 18:13