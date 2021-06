Sinner vola agli ottavi di finale del Roland Garros

Il tennista altoatesino ha battuto in tre set lo svedese Ymer PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo Lorenzo Musetti anche Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale, continuando a brillare sui campi di Parigi. Il tennista altoatesino, numero 19 del mondo, ha battuto in tre set lo svedese Mikael Ymer, numero 105 del ranking internazionale, ed è ora nei primi sedici del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra battuta della capitale francese. Il giocatore di San Candido, 19enne, lo scorso anno giunto sino ai quarti di finale nel Major transalpino, si è imposto col punteggio di 6-1 7-5 (annullando un set point all'avversario) 6-3. Al prossimo turno il giovane azzurro affronterà il vincente del match fra lo spagnolo Nadal e il britannico Norrie. In campo fra poco l'ultimo italiano del giorno, ovvero Matteo Berrettini, che sfiderà il sudcoreano Kwon Soonwoo. (ITALPRESS). pdm/red 05-Giu-21 16:06