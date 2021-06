Calciomercato: Hamsik firma un contratto biennale con il Trabzonspor

Il centrocampista slovacco, ex Napoli, era in scadenza col Goteborg ROMA (ITALPRESS) – Una nuova avventura per Marek Hamsik. Il 33enne centrocampista slovacco, in attesa di disputare gli Europei con la sua nazionale, ha firmato un contratto biennale con il club turco del Trabzonspor. In scadenza con gli svedesi del Goteborg il prossimo 31 agosto, Hamsik ha militato nel Napoli per dodici stagioni, di cui sei da capitano, vincendo due Coppe Italia (2011-2012 e 2013-2014) e una Supercoppa Italiana (2014). È il primatista di presenze con la maglia dei partenopei (408 caps e 100 gol). Hamsik, che in Italia ha giocato anche nel Brescia, nel 2019 approdò in Cina, al Dalian Pro, dove rimase per due stagioni prima di tornare in Europa, al Goteborg. Ora la Turchia per un nuovo capitolo della sua lunga e brillante carriera. (ITALPRESS). mc/red 08-Giu-21 19:25