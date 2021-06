Euro2020: Svezia, anche Svanberg positivo al Covid-19

Dopo Kulusevski, un altro caso di contagio nella squadra di Andersson ROMA (ITALPRESS) – Un altro caso di positività al Covid-19 nella Svezia, riguardante sempre un 'italiano'. Dopo il centrocampista offensivo della Juventus Dejan Kulusevski, è risultato positivo ad un test anche Mattias Svanberg, 22enne centrocampista del Bologna. Ad annunciarlo, in una nota, la stessa federcalcio svedese. Così come il suo compagno di nazionale, anche Svanberg è stato posto in isolamento fiduciario. La selezione scandinava del ct Janne Andersson debuttera' a Euro2020 lunedi' 14 giugno contro la Spagna a Siviglia. (ITALPRESS). mc/red 08-Giu-21 18:59