Tennis: Zverev primo semifinalista al Roland Garros

Il tedesco ha liquidato in tre set lo spagnolo Davidovich Fokina PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev è il primo semifinalista del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, testa di serie numero 6, ha liquidato in tre set, con il punteggio di 6-4 6-1 6-1 e dopo un'ora e 16 minuti di gioco, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Per un posto in finale Zverev sfiderà il vincente del quarto che metterà di fronte il russo Daniil Medvedev (2) e il greco Stefanos Tsitsipas (5). (ITALPRESS). mc/red 08-Giu-21 19:54