Euro2020: Spagna. Dopo Busquets, anche Diego Llorente positivo

Il difensore del Leeds ha lasciato il ritiro della nazionale MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un'altra positività nel gruppo squadra della Spagna. Dopo Sergio Busquets, anche Diego Llorente è risultato positivo ai test ai quali ieri si sono sottoposti tutti i componenti della selezione spagnola, in ritiro per preparare Euro2020. Così come il centrocampista del Barcellona e secondo quanto stabilito dal protocollo anti-Covid, il difensore del Leeds già nella notte ha lasciato il gruppo. Il ct Luis Enrique, subito dopo la positività di Busquets, per cautelarsi ha convocato altri sei giocatori (Mendez, Moreno, Fornals, Soler, Kepa e Albiol) che si allenano in una "bolla parallela", mentre gli altri componenti del gruppo proseguono con le sedute personalizzate. La Spagna fa parte del girone E e debutterà contro la Svezia il 14 giugno a Siviglia. Anche tra gli svedesi riscontrate due positività: si tratta dello juventino Dejan Kulusevski e del bolognese Mattias Svanberg. Le altre due squadre del gruppo E sono Polonia e Slovacchia. (ITALPRESS). ari/red 09-Giu-21 09:08