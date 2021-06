Tennis: Nadal è il terzo semifinalista al Roland Garros

Lo spagnolo sfiderà il vincente del match tra Djokovic e Berrettini PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal è il terzo semifinalista del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il campione spagnolo, testa di serie numero 3, ha sconfitto nei quarti l'argentino Diego Schwartzman, decima forza del seeding, per 6-3 4-6 6-4 6-0. Il fuoriclasse di Manacor sfiderà per un posto in finale il vincente del match tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e del torneo, e l'azzurro Matteo Berrettini (9). L'altra semifinale vedrà opposto il greco Stefanos Tsitsipas (5) al tedesco Alexander Zverev (6). (ITALPRESS). mc/red 09-Giu-21 18:32