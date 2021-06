Terza vittoria nel torneo degli azzurri nella 'bolla' di Rimini RIMINI (ITALPRESS) – Terza vittoria per l'Italvolley di Valentini nella Nations League maschile. Gli azzurri inaugurano la terza settimana del torneo nella 'bolla' di Rimini superando l'Argentina per 3-0. I parziali: 30-28, 25-21, 25-20. Prossimi avversari per la Nazionale, Giappone ed Australia. (ITALPRESS). mc/red 09-Giu-21 18:44