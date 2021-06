Calciomercato: stampa inglese, Chelsea sfida Psg per Hakimi

L'Inter chiede 80 milioni, i francesi ne hanno offerti 65 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain per Hakimi. Secondo "The Times", i campioni d'Europa hanno messo gli occhi sull'esterno dell'Inter, già corteggiato dal club francese. La società nerazzurra, impegnata nella ristrutturazione dopo l'addio di Conte, è disposta a cedere il marocchino ma, secondo il quotidiano britannico, chiede 80 milioni di euro mentre il Psg ne avrebbe offerti 65. Anche "The Guardian" riporta la notizia dell'interesse del Chelsea per Hakimi e parla di una proposta imminente da parte del club allenato da Tuchel, che sta già valutando le offerte in arrivo per due giocatori in uscita: Callum Hudson-Odoi e Tino Livramento. (ITALPRESS). pal/red 10-Giu-21 10:45