Calciomercato: stampa spagnola, Barça interessato a Pellegrini

Sul mediano della Roma ci sono anche Liverpool e Atletico Madrid BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona è pronto a sferrare l'assalto per Lorenzo Pellegrini. Secondo "Mundo Deportivo", quotidiano vicino al club blaugrana, i catalani vogliono rinforzare il centrocampo perché Pjanic non ha convinto e perché Busquets ha 32 anni. Nella lista di Koeman il mediano della Roma è ai primi posti: il contratto di Pellegrini scade nel 2022 e al momento il centrocampista della nazionale non ha accettato la proposta di rinnovo del club giallorosso, che dunque potrebbe valutare una cessione per monetizzare e non rischiare di perderlo tra un anno a parametro zero. Anche Liverpool e Atletico Madrid sembrano interessati a Pellegrini, ma il Barcellona avrebbe già preso contatto con la Roma: il mediano ha una clausola di rescissione di 30 milioni di euro, ma i blaugrana vorrebbero spendere meno. Sullo sfondo, conclude "Mundo Deportivo", resta peraltro l'Atalanta, che "secondo alcune fonti" avrebbe un diritto di prelazione su Pellegrini per 20 milioni di euro. (ITALPRESS). pal/red 10-Giu-21 10:21