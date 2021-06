Ciclismo: Tappa e maglia per Pogacar al Giro di Slovenia

Il vincitore del Tour2020 ha vinto per distacco la seconda frazione ROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto per distacco la seconda tappa del Giro di Slovenia, la Zalec-Celje di 147 chilometri. Il 22enne campione sloveno della Uae Team Emirates, trionfatore lo scorso anno al Tour de France, ha preceduto di 1'22" il connazionale Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e l'azzurro e compagno di squadra Diego Ulissi, conquistando così la maglia di leader della classifica generale. Quarto di giornata Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech), ottavo Giovanni Carboni (Bardiani-Csf-Faizane). Domani la terza delle cinque frazioni in programma, la Brezice-Krsko di 165,8 chilometri. (ITALPRESS). mc/red 10-Giu-21 15:37