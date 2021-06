Euro2020: Portogallo. CR7 “Nessuna promessa, ma giochiamo per vincere”

L'attaccante della Juventus: "Siamo i campioni in carica e tra i candidati al titolo" LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Nel 2004 il primo Europeo, nel 2016, al quarto tentativo il trionfo, adesso arriva il quinto, ma la fame è quella di sempre, anzi ancora di più. Cristiano Ronaldo, in un'intervista alla rivista 360 della Federcalcio portoghese, riportata da "A Bola", assicura di essere "più motivato che mai", ma a parlare per lui è la sua carriera e nessuno potrebbe pensare il contrario. Parla da capitano CR7 che ai tifosi lusitani dice: "Non vale la pena promettere titoli, o fare pronostici, quello che posso promettere è che io e i miei compagni entreremo in campo per vincere ogni partita. Sappiamo che le aspettative sono alte, negli ultimi anni abbiamo vinto due titoli molto importanti – dice l'attaccante della Juventus riferendosi a Euro2016 in Francia e alla Nations League – e questo comporta avere responsabilità in più, ma noi come sempre giocheremo per vincere". I campioni in carica sono finiti nel girone di ferro che ha altre due serie candidate al titolo come i campioni del mondo della Francia e la solita nonchè solida Germania. "Ci sono capitate queste avversarie al sorteggio e siamo pronte ad affrontarle, rispettiamo tutte le nazionali anche perchè siamo nella fase finale di un Europeo ed è normale che non ci siano partite semplici", dice capitan Ronaldo che torna sulle sue motivazioni. "Arrivo a questo Euro2020 come se fosse il primo per me. Ho le stesse motivazioni, se non di più, di quelle che avevo nel 2004, siamo i campioni d'Europa e anche in questa edizione siamo tra i candidati per vincere il titolo". (ITALPRESS). ari/red 10-Giu-21 16:09