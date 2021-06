Atletica: domani Tortu nei 100 a Ginevra “Tanta voglia di gareggiare”

Il velocista azzurro in cerca di risposte verso Tokyo ROMA (ITALPRESS) – Ginevra è la sede della seconda uscita stagionale per Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri, sabato pomeriggio, con le serie che iniziano alle 16.05: "Continua il percorso verso Tokyo – le sue parole alla vigilia – Sono arrivato ieri a Ginevra per iniziare ad ambientarmi e sentire le sensazioni della pista. Dopo Rieti abbiamo fatto un lavoro molto intenso, ho davvero molta voglia di gareggiare e vedere i frutti di questo periodo. Prossima tappa sarà poi il Meeting di Madrid il 19 giugno". In Svizzera, sono iscritti anche il keniano Mark Otieno Odhiambo (10"11 nel 2021), il francese Mouhamadou Fall (10"16 quest'anno), il sudafricano Clarence Munyai, 19"69 nei 200 metri tre anni fa, e tra gli altri atleti italiani Antonio Infantino (Athletic Club 96 Alperia) e Wanderson Polanco (Atl. Riccardi 1946 Milano). Per Tortu, c'è la possibilità di migliorare lo stagionale di 10"18, corso a Rieti il 22 maggio. (ITALPRESS). pal/com 11-Giu-21 18:40