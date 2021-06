Calciomercato: Barça. Pellegrini lontano, Roma chiede 30 mln

Secondo il Mundo Deportivo ci sarebbe anche un problema di ingaggio che allontana il romano dalla Catalogna BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona punta su Lorenzo Pellegrini, ma anche la Roma e non intende fare sconti. Ecco perchè, secondo il Mundo Deportivo, per il club azulgrana non sarà facile arrivare al centrocampista giallorosso. La posizione dei Friedkin è chiara: servono i 30 milioni della clausola rescissoria, altrimenti non se ne fa nulla e a niente serve inserire nella trattativa possibili contropartite tecniche come, per esempio, Lenglet. Fonti del club hanno spiegato al Mundo Deportivo che Mourinho punta sul giocatore e che quindi non c'è spazio per chiudere l'affare se non pagando la clausola, nonostante Pellegrini sia in scadenza nel 2022. La richiesta del giocatore, secondo il quotidiano catalano, è di 4.5 milioni a stagione per il rinnovo con la Roma, l'intesa non è stata ancora raggiunta, ma la cifra è ritenuta comunque eccessiva dal Barça che, per lo stesso motivo, ha già perso Wijnaldum (Psg). Roma e Barcellina punta su Pellegrini, anche per Roberto Mancini era un uomo importante, ma il talento romano a Euro2020 non ci sarà. (ITALPRESS). ari/red 11-Giu-21 10:11