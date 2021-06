Calciomercato: Bayern. Big su Lewandowski, polacco sente fascino Real

Secondo gli spagnoli di AS anche Psg, ManCity, ManUtd e Chelsea sul bomber MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Robert Lewandowski e il Bayern potrebbero separarsi a fine stagione. Il club campione di Germania non avrebbe nessuna intenzione di perderlo, ma il 32enne attaccante polacco, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS" che cita fonti vicine al giocatore, avrebbe voglia di una nuova avventura in un altro campionato. Ha un contratto fino al 2023 con i bavaresi, ma "AS" assicura che ha varie offerte da parte delle grandi d'Europa. Per fare qualche esempio Psg, Manchester City, United e Chelsea, ma ovviamente c'è anche il Real Madrid, club che già in passato è stato vicino al bomber polacco. Se non dovesse arrivare Haaland, i blancos potrebbero tornare su Lewandowski che ha sempre ammesso di avvertire il fascino di un club come quello del Santiago Bernabeu. (ITALPRESS). ari/red 11-Giu-21 13:51