Erdogan “In Turchia siamo tutti eccitati per Euro2020”

"Siamo sempre al fianco del team, che Allah vi benedica e vi aiuti" ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto eccitato. Siamo tutti eccitati in Turchia. Oggi i nostri ragazzi scendono in campo per Euro2020". Così, su Twitter, Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, questa sera avversaria dell'Italia nel match d'apertura dei Campionati Europei di calcio". Erdogan si è poi rivolto all'allenatore e ai giocatori della squadra del suo Paese: "Qualunque sarà il risultato, sappiate che vi amiamo tutti molto. Siamo sempre al vostro fianco. Che Allah vi benedica e vi aiuti". (ITALPRESS). pdm/com 11-Giu-21 16:03