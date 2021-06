Euro2020: Belgio. De Bruyne salta match del debutto con la Russia

Out anche Witsel, nel tridente d'attacco il napoletano Mertens e l'interista Lukaku BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Niente da fare per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City salterà il debutto a Euro2020 in programma domani a San Pietroburgo contro la Russia. Non ci sarà il miglior giocatore della Premier e sarà indisponibile anche Axel Witsel, mentre in attacco le scelte sembrano fatte con Yannick Carrasco e l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, a sostegno del bomber dell'Inter, Romelu Lukaku. (ITALPRESS). ari/red 11-Giu-21 10:39