Nel team azzurro della Volley Nations League anche Piva e Morello

Le azzurre a Rimini sfidano la Repubblica Dominicana ROMA (ITALPRESS) – Giornata di vigilia in casa delle azzurre del volley, che si preparano a scendere nuovamente in campo per la "week 4" della Nations League, a Rimini. Le ragazze di Giulio Bregoli dopo un inizio un pò stentato sono riuscite a inanellare due vittorie, con Corea del Sud e Germania, che hanno portato punti in classifica ma soprattutto morale, come sottolineato dal tecnico bolognese. "La squadra non ha avuto tantissimo tempo per preparare questa competizione, siamo sicuramente work in progress su alcune cose. Abbiamo iniziato anche con un pò di sfortuna su alcune situazioni che hanno determinato alcune sconfitte, questo ci ha messo un pò in difficoltà, ma le ragazze sono riuscite a rimanere concentrate fino alla vittoria con la Corea del Sud arrivata dopo sei sconfitte di seguito", ha detto Bregoli, alla guida del gruppo azzurro in questa VNL. "Questa vittoria e la successiva con la Germania ci hanno dato tranquillità, credo che chiuderemo questa VNL con più entusiasmo e meno apprensione. Abbiamo affrontato un inizio di VNL contro squadre forti, il calendario non ci ha aiutato molto in questo. Abbiamo in gruppo delle atlete giovanissime, sulle quali sicuramente potranno esserci ragionamenti a lungo termine, guardando in ottica futura", ha aggiunto Bregoli. Dal 9 giugno si sono aggregate al gruppo, come da programma, anche la palleggiatrice Rachele Morello e la schiacciatrice Rebecca Piva, entrambe esordienti in nazionale, reduci dai Play Off promozione di A2 con l'Olimpia Teodora Ravenna. "L'ingresso di Morello e Piva è una carta in più che avremo. Piva ha buone qualità di bagher, ci mancava un aiuto in ricezione essendo un pò più sbilanciati in attacco. Lei ha smesso di giocare da poco e, tra l'altro, giocava con un altro pallone, bisognerà darle un pò di tempo. Vorrei inserirla con calma in gara e in seguito vedrò quale sarà il suo utilizzo nel prosieguo della competizione. Stesso discorso per Morello che avrà bisogno sicuramente di un momento per adattarsi", ha concluso Bregoli. La prossima gara dell'Italia, in programma domani alle 19 con la Repubblica Dominicana, sarà trasmessa in diretta TV, su La7d, e in diretta streaming, su www.volleyballworld.tv. (ITALPRESS). pdm/com 11-Giu-21 13:31