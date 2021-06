Calcio: Bremer “Ottima stagione, merito di giocare Olimpiadi”

Lo sfogo del difensore del Torino "Ingiusto tenermi fuori dal Brasile" ROMA (ITALPRESS) – "Stavo lavorando molto, la mia stagione lo dice. So di giocare a Torino e so che gli altri ragazzi convocati vengono da club più grandi, ma le scelte devono essere sulle prestazioni individuali. La mia stagione è stata molto buona, per questo penso che sia stato ingiusto escludermi, ma sto lavorando sodo: rispetto gli altri atleti e le decisioni dell'allenatore, ma penso che il mio momento arriverà". Questo lo sfogo del difensore del Torino Bremer, ai microfoni di Espn Brasile, in merito all'esclusione dalla prima lista dei convocati della nazionale verdeoro in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo2020. (ITALPRESS). pal/red 12-Giu-21 10:00