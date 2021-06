Calcio: Moyes prolunga il suo contratto con il West Ham

Il 58enne scozzese ha firmato con il club per altre tre stagioni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'allenatore del West Ham David Moyes ha prolungato il suo contratto di tre anni, sino al termine del 2024, con gli Hammers. Nella sua seconda avventura con il club londinese (la prima nel 2017-2018), Moyes è riuscito a qualificare il West Ham in Europa League, fallendo di soli due punti l'accesso alla Champions. Inoltre, chiudendo la Premier League a quota 65, ha battuto il record di punti degli Hammers in campionato. "Questo è il posto dove voglio essere e sono felice. Sono lieto di avere questa opportunità per costruire su ciò che tutti noi abbiamo già raggiunto qui", ha dichiarato in una nota il 58enne allenatore scozzese, che vanta in panchina 538 presenze nella massima serie inglese. (ITALPRESS). mc/red 12-Giu-21 14:54