Calciomercato: Accordo di massima tra Tottenham e Fonseca

Secondo 'The Telegraph', l'ex tecnico della Roma firmerà un biennale LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Accordo di massima tra il Tottenham e l'ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Dopo le voci di una trattativa tra le parti, 'The Telegraph' assicura che gli Spurs e il tecnico portoghese sono ormai ai dettagli; per il tabloid inglese, il 48enne lusitano raggiungerà Londra per firmare un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione. Ex Braga, Porto e Shakhtar Donetsk, Fonseca dovrebbe così sbarcare in Premier League in un club allenato da Mourinho fino allo scorso 19 aprile, data del suo esonero. Proprio lo 'Special One' lo sostituirà sulla panchina giallorossa. (ITALPRESS). mc/red 12-Giu-21 15:20