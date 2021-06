Calciomercato: Mbappé “Non so se Psg è il posto migliore per me”

Il fuoriclasse francese "Devo fare scelta giusta, il club comprende" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Il futuro? Devo prendere la decisione giusta ed è difficile. A Parigi sto bene, sono felice, ma questo è il posto migliore per me? Non ho ancora la risposta". Kylian Mbappé solleva così dubbi sul proprio futuro calcistico, in un'intervista concessa a France-Football. "Non sono pazzo e so che un progetto con o senza di me non è proprio la stessa cosa per il club – aggiunto il fuoriclasse francese, il cui contratto con il club francese scade tra un anno – Ma il Psg comprende la mia richiesta. Cosa vorrei chiedere al presidente Nasser al-Khelaifi? Quali giocatori prenderà quest'estate?". (ITALPRESS). pal/red 12-Giu-21 14:19