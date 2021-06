Calciomercato: Saul in uscita dall’Atletico Madrid, Juventus in pole

Il centrocampista spagnolo farebbe gola anche allo United MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Anche l'Atletico Madrid, campione di Liga, fa i conti con la crisi economica. Per poter acquistare, il club 'rojiblanco' è costretto necessariamente a vedere: il nome in uscita, secondo 'Mundo Deportivo', è quello di Saul Niguez, 27enne centrocampista spagnolo a cui non mancano certo le pretendenti. Chelsea, PSG e Bayern Monaco avrebbero già manifestato l'interesse, ma sono Juventus e Manchester United ad avere le maggiori chance. Anzi, sempre secondo 'MD', sarebbero i bianconeri in pole position, anche se Saul, in scandenza nel 2026, ha una clausola rescissoria di 150 milioni. Il giocatore però vorrebbe cambiare aria e i 'colchoneros' di Simeone sarebbero disposti a negoziare, partendo però da una richiesta di 80 milioni, una cifra che in questo momento pochi club sarebbero in grado di pagare. (ITALPRESS). mc/red 12-Giu-21 10:28