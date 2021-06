BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona rilancia per arrivare a Lautaro Martinez. Secondo quanto scrive 'Sport', quotidiano vicino ai catalani, i blaugrana avrebbero deciso di inserire nell'affare Emerson Royal pur di ridurre il costo dell'attaccante argentino dell'Inter. I nerazzurri, con Hakimi in uscita (Chelsea e Psg sono in pole), avranno bisogno di colmare un gap in quella posizione e il laterale brasiliano sarebbe un degno sostituto. (ITALPRESS). mc/red 12-Giu-21 12:31