Calciomercato: Wijnaldum “Un mese di trattative col Barça,Psg concreto”

L'ex Liverpool è stato a un passo dagli azulgrana: "Non è stato facile decidere, sono due grandissimi club" AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "E' stato molto difficile decidere, c'è stata una trattativa di quattro settimane con il Barcellona, poi è arrivato il Psg, sono stati più veloci e il progetto che mi hanno proposto mi ha convinto, ma non è stato semplice perchè il Barça era molto interessato". Con queste parole Georginio Wijnaldum spiega perchè alla fine ha scelto il Paris Saint Germain, dicendo no al Barcellona che pensava di essere ormai a un passo dalla firma con il centrocampista olandese. "E' stato un periodo particolare perchè parliamo di due grandissimi club e non è stato facile decidere, mi sarebbe piaciuto giocare con entrambe le squadre – ha spiegato l'ex Liverpool in conferenza stampa alla vigilia di Olanda-Ucraina -. Alla fine ho scelto il Psg, per me era importante chiudere prima degli Europei e averlo fatto è stato un sollievo". Wijnaldum ha firmato un contratto fino al 2024 con il Psg. (ITALPRESS). ari/red 12-Giu-21 15:54