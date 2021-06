Copa America: 6 casi di Covid-19 nel Venezuela, c’è anche Rincon

Focolaio nella nazionale di Peseiro alla vigilia della Copa America ROMA (ITALPRESS) – Focolaio di Covid-19 nel Venezuela. Alla vigilia della Copa America la nazionale di José Peseiro deve rinunciare a Tomas Rincon: il centrocampista del Torino non è recato in Brasile, sede della manifestazione, per un "disagio fisico dovuta a una situazione virale", come spiegato dalla federazione. Dalla lista dei 28 convocati sono già usciti i difensori Wilker Angel e Rolf Feltscher, risultati positivi al Covid-19 prima della partenza, mentre Rincon resta sotto osservazione: Peseiro spera ancora di recuperarlo. Come riportano i media locali, gli ultimi test effettuati sul gruppo squadra hanno rilevato intanto altri tre casi: si tratta del dirigente Bernardo Anor, il capo della comunicazione Nestor Beumont e la nutrizionista Mariana Iglesias. (ITALPRESS). pal/red 12-Giu-21 13:06