Euro2020: Raggi “Roma capitale ripartenza, emozione ritrovare tifosi”

La sindaca della capitale: "Azzurri sono stati uno spettacolo" ROMA (ITALPRESS) – "Roma è la capitale della ripartenza e della rinascita post Covid. Lo abbiamo visto proprio ieri sera allo Stadio Olimpico, dove sono iniziati gli europei di calcio Roma Uefa Euro 2020". Così, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, raccontando l'emozione per la vittoria degli azzurri contro la Turchia, ottenuta ieri sera in un Olimpico che ha di nuovo abbracciato i tifosi. "È stata davvero una grande emozione ritornare allo stadio e vedere di nuovo il pubblico sugli spalti, sentire i cori dei tifosi – sottolinea il primo cittadino della capitale – I nostri ragazzi sono stati uno spettacolo: vederli giocare, vincere, sorridere e abbracciarsi di nuovo è stato bellissimo. Complimenti ragazzi: siete stati bravissimi, Roma e l'Italia intera sono orgogliose di voi!". "Ospitare questo grande evento sportivo ci permette anche di far ripartire tante attività economiche della Capitale – prosegue la sindaca pentastellata – È un momento di riscatto per tutti dopo la pandemia". "Vi ricordo che abbiamo inaugurato anche la Fan Zone, dedicata ai tifosi e ai cittadini. Una zona composta da diverse aree e più strutture all'interno delle quali non solo si potranno seguire le partite sui maxi schermi ma si svolgeranno tante iniziative legate all'intrattenimento, alla musica e allo spettacolo. La vittoria di ieri sera – conclude Raggi – rappresenta simbolicamente anche la ripartenza della nostra città e del nostro paese". (ITALPRESS). mc/red 12-Giu-21 13:19