Superbike: Gp Italia. Rinaldi vince gara 1 a Misano

Si tratta della sua prima gara nel Mondiale Superbike. MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) ha vinto gara 1 del Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round al Misano World Circuit "Marco Simoncelli". Si tratta della sua prima gara della stagione nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike: per il riminese si tratta anche della prima vittoria con la Ducati ufficiale ed è inoltre il secondo successo in carriera nella classe regina delle derivate di serie. Rinaldi precede sul traguardo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK, il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e il suo compagno di box Scott Redding. L'Italia non vinceva a Misano dal 2017, anno in cui fu Marco Melandri a firmare l'ultimo successo. Con quello di oggi Rea tocca quota 150 podi personali insieme a Kawasaki mentre per la casa giapponese si tratta della 350^ gara sul podio. (ITALPRESS). gm/red 12-Giu-21 15:47