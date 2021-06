Tennis: Auger-Aliassime contro Cilic in finale al torneo di Stoccarda

Il canadese e il croato si sfideranno per il titolo sull'erba tedesca STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Saranno il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e il croato Marin Cilic i finalisti della Mercedes Cup, torneo Atp in corso sull'erba di Stoccarda (in Germania), con 543.210 euro di montepremi. Nelle semifinali di oggi, Auger-Aliassime ha superato l'americano Sam Querrey per 6-4 7-5, mentre Cilic, sul 6-3 1-0 in proprio favore, ha beneficiato del ritiro dell'austriaco Jurij Rodionov. (ITALPRESS). mc/red 12-Giu-21 14:06