Tennis: Primo titolo Wta 125K in carriera per Paolini

L'azzurra batte in finale Rus, da lunedì salirà al n.87 del ranking ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini conquista il suo primo titolo WTA125k (l'equivalente dei challenger maschili più prestigiosi) nel "Bol Open", dotato di un montepremi di 115mila dollari, che si è concluso sulla terra rossa della cittadina croata. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.91 del ranking e terza testa di serie, nella sua seconda finale in carriera in questa categoria di tornei – dopo quella persa a Saint Malo il mese scorso contro la svizzera Golubic – si è imposta per 6-2 7-6(4), in un'ora e tre quarti di gioco, sull'olandese Arantxa Rus, n.83 Wta e seconda favorita del seeding. Grazie a questo risultato l'azzurra migliorerà il proprio best ranking salendo lunedì al numero 87 della classifica mondiale. 12-Giu-21