Coppa America, 4 positivi al Covid nella nazionale Boliviana

Si tratta di tre giocatori e un membro dello staff tecnico BRASilia (BRASILE) (ITALPRESS) – Ancora notizie di positività al coronavirus all vigilia della Coppa America. Dopo i 13 casi che vedono protagonista il Venezuela si aggiungono quelli registrati nella nazionale Boliviana. Le positività riguardano tre giocatori e un membro dello staff tecnico. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio boliviana. Le persone contagiate sono comunque in buone condizioni di salute. La Bolivia scenderà in campo martedì contro il Paraguay per la gara valevole per il gruppo B. (ITALPRESS) pc/red 13-Giu-21 10:41