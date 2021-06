Coppa America, Rincon “Positivo al Covid, mi spiace fermarmi”

"Mi hanno augurato il peggio" rivela il centrocampista del Torino TORINO (ITALPRESS) – "Sono risultato positivo al Covid, al momento la mia salute è stabile e controllata. Mi dispiace profondamente non poter rappresentare il mio Paese, chi mi conosce sa cosa ho lavorato per contribuire al massimo al e faro' il tifo per loro. Devo dare priorità alla mia salute e a coloro che mi stanno intorno, rispettando i protocolli sanitari. Voglio anche ringraziare chi si e' preoccupato per la mia salute mentre a chi mi ha augurato il contrario dico di controllarsi perche' questo e' un virus da trattare con estrema attenzione: siamo prima uomini, poi calciatori". Così su Instagram, il centrocampista del Torino E Nzionale venezuelano Tomas Rincon che conferma la sua positività al covid replicando anche ad alcuni commenti ricevuti. (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-21 10:55