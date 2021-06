Euro2020: Girone F. Irrati designato Var di Ungheria-Portogallo

L'iberico del Cerro Grande dirigerà Francia-Germania ROMA (ITALPRESS) – Sarà l'iberico Carlos del Cerro Grande (assistenti i connazionali Yuste e Fernandez, quarto uomo il serbo Jovanovic, al Var lo spagnolo Munuera) a dirigere Francia-Germania in programma martedì a Monaco di Baviera (ore 21) valida per il girone F degli Europei. Ungheria-Portogallo, invece, l'altra gara in programma dello stesso girone, in programma sempre martedì (ore 18), sarà arbitrata dal turco Cueneyt Cakir (assistenti i connazionali Duran, Ongun, quarto uomo lo svizzero Scharer). Al Var ci sarà l'italiano Massimiliano Irrati. (ITALPRESS). gm/red 13-Giu-21 16:44