Euro2020, positivo al Covid il portoghese Cancelo

A sostituire Cancelo sarà il difensore del Milan Dalot LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – João Cancelo è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato la federazione portoghese. A sostituirlo sarà il dofensore del Milan Diogo Dalot, nazionale under 21 che si unirà ai compagni in vista dell'esordio a euro2020 in programma il 15 giugno contro l'Ungheria. La positività di Cancelo dopo un test rapido effettuato sabato dall'Unità Salute e Performance della FPF. Il giocatore sta bene ed è stato posto in isolamento. Gli altri giocatori sosstoposti ai test sono risultati tutti negativi. Le autorità sanitarie ungheresi sono state immediatamete inforate secondo il protocollo Uefa. (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-21 11:32