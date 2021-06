Paratici “Aiuterò il Tottenham a restare in alto e migliorare”

L'ex dirigente bianconero si è detto felice per la nuova avventura LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sono felice do aver scelto la Premier League e questo club. Sarà una bella esperienza per me e per la mia famiglia". Sono le prime parole di Fabio Paratici che riparte da Londra e dalla Premier dopo ben undici anni di Juventus. L'ex dirigente bianconero è ufficialmente il nuovo Managing Director Football del Tottenham. "Con la Juve due anni fa abbiamo affrontato il Tottenham in Champions League e sono state grandi partite. E' un club fantastico che ha fatto moto bene negli ultimi 20 anni, ha costruito uno stadio bellissimo e il centro sportivo. Io spero di costruire qualcosa di buono per il Tottenham nelle prossime stagioni e spero di aiutare il club a restare in alto e a migliorare sempre di più". (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-21 15:20