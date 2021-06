Superbike, in gara 2 a Misano Razgatlioglu precede Rinaldi e Rea

In classifica il turco si porta a -20 punti dal leader e campione Rea MISANO DRIATICO (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) ha vinto gara 2 del Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round al Misano World Circuit "Marco Simoncelli". Il pilota turco ha preceduto Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) che si era aggiudicato gara 1 e la Superpole Race della mattinata. Sul gradino più basso del podio il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Per Razgatlioglu si tratta della prima vittoria del 2021 che gli consenti di portarsi in classifica a -20 dal leader Rea. Terzo con 45 punti in meno del leader c'è Scott Redding (Aruba.it Racing – Duca) che ha chiuso in quarta posizione. Tra gli azzurri settimo Axel Bassani (Ducati Panigale V4 R) e nono Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1). (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-21 15:44