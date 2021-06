Tennis, Konta vince torneo a Nottingham

Battuta in finale la cinese Zhang per 6-2, 6-1 NOTTINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Johanna Konta ha vinto il "Viking Open", torneo Wta 250 con un montepremi pari a 235.238 dollari che si è disputato sui campi in erba di Nottingham, in Gran Bretagna, e che ha aperto ufficialmente la stagione del tennis sul verde. La tennista britannica, testa di serie numero 1 del seeding, ha battuto per 6-2, 6-1, in appena 58 minuti, la cinese Shuai Zhang, numero 46 WTA e quarta testa di serie, battuta per la sesta volta in sette confronti. Per Konta è il quarto titolo in carriera dopo Sydney e Miami 2017 e Stanford 2016. (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-21 16:43