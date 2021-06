Euro2020: Germania, Loew “Giocatori motivati, siamo ambiziosi”

Neuer: "La Francia? Si parte dallo 0-0" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Domani sarà importante essere ambiziosi. Vedo tutti i giocatori desiderosi di vincere questo torneo e questo mi fa dormire sonni tranquilli". Joachim Loew ha fiducia nella sua Germania sebbene l'esordio a Euro2020 non sia dei più semplici visto che a Monaco di Baviera arriva la Francia campione del mondo. "Dovremo essere molto compatti e non lasciare spazi alla Francia. Abbiamo molta qualità nella nostra squadra, un ottimo mix. Abbiamo molti giocatori che possono decidere le partite e sia noi che loro possiamo contare su attaccanti molto pericolosi". Loew chiuderà la sua esperienza al timone della Mannschaft a fine torneo "ma non ci penso troppo, magari fra qualche settimana subentrerà un po' di tristezza ma per adesso sono concentrato sull'Europeo". "Prima di un torneo si sente sempre una tensione positiva – ha aggiunto – Stamattina ero felice e pensavo tra me e me: 'Finalmente si comincia'. Negli ultimi 14 giorni abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Gli ultimi due anni non sono stati facili ma durante gli allenamenti si sono visti dei progressi". Domani fra i pali toccherà a Manuel Neuer. "Ogni partita inizia da zero a zero – sottolinea alla vigilia il portiere del Bayern Monaco – Sappiamo che la Francia ha giocato un grande calcio negli ultimi anni. Ma noi siamo una squadra scomoda. Abbiamo rispetto, ma non ci consideriamo sconfitti in partenza. Vogliamo vincere questa partita. Mbappè? Col Psg siamo stati eliminati nell'ultima Champions ma ci abbiamo vinto contro in finale in quella precedente. Dovremo essere solidi, e questo vale anche per me. Non vediamo l'ora di iniziare, partiamo contro i campioni del mondo in carica e sappiamo cosa aspettarci". (ITALPRESS). glb/red 14-Giu-21 18:58