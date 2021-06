Euro2020: La Svezia conferma Kulusevski e Svanberg fra i convocati

Una volta guariti dal Covid, saranno reintegrati in gruppo STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg continueranno a far parte della Svezia impegnata a Euro2020. I due calciatori, informa la Federazione, una volta attestata la guarigione dal coronavirus a cui erano risultati positivi, saranno reintegrati nel gruppo dei 26 convocati, che resterà dunque intatto. "Abbiamo avuto contatti quotidiani sia con Dejan che con Mattias ed entrambi stanno bene – ha spiegato il responsabile medico della nazionale, Anders Valentin – Abbiamo ovviamente seguito le restrizioni che si applicano in Svezia e siamo assolutamente fiduciosi che i ragazzi torneranno in squadra non appena avremo le garanzie che non hanno più alcuna infezione". La Svezia, che farà il suo esordio stasera contro la Spagna nel gruppo E, non sostituirà quindi nè lo juventino nè il centrocampista dal Bologna: torneranno a casa i sei calciatori che il ct Janne Andersson aveva chiamato facendoli allenare in una 'bolla separata' rispetto al gruppo dei convocati, in attesa di prendere una decisione. (ITALPRESS). glb/red 14-Giu-21 13:53