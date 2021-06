Anteprima a Venezia il 18 giugno con un evento speciale con l’attore Gustavo Salmeron e il suo esilarante esordio alla regia.

A Roma dal 1 al 7 ottobre 2021 al cinema Farnese

La 14ª edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano avrà un’anteprima assoluta il 18 giugno alle ore 19:00 presso il cinema Rossini per celebrare i 1600 anni della città di Venezia.

L’evento speciale avrà come protagonista Gustavo Salmerón, attore e regista, che accompagnerà la proiezione del suo esilarante esordio “Muchos hijos, un mono y un castillo“ (“Tanti figli, una scimmia e un castello”, Spagna 2018, 90 min). Saranno presenti, con il Consigliere Culturale dell’Ambasciata di Spagna, Ion de la Riva, anche i direttori del Festival, Iris Martín-Peralta e Federico Sartori.

Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano aprirà quindi le danze da luglio con i primi appuntamenti a Campobasso (Palazzo EX GIL dal 15 al 17 luglio), Napoli (FOQUS Quartieri Spagnoli dal 23 al 31 luglio), Messina (Parco Horcynus Orca, dal 26 al 31 luglio), e nuovamente a Venezia (Arena di Campo San Polo, dal 14 al 16 agosto). Dopo l’estate, il Festival celebrerà il suo appuntamento centrale al Cinema Farnese di Campo dè Fiori a Roma dal 1 al 7 ottobre, per poi continuare il suo giro d’Italia con tappe sicure a Cosenza, Parma e Genova.

Tra i titoli già confermati de La Nueva Ola, sezione dedicata al recente cinema spagnolo, inedito e di qualità, “Intemperie” di Benito Zambrano con protagonista Luis Tosar, un western ambientato nel Sud della Spagna nel Dopoguerra, vincitore di due Premi Goya (come Miglior sceneggiatura adattata e Miglior canzone, per Silvia Pérez Cruz); e “La inocencia”, opera prima di Lucia Alemany, brillante esordio che affronta la vita di un gruppo di adolescenti in un piccolo paesino della costa valenziana.

La sezione Latinoamericana si arricchisce di anno in anno e per questa 14a edizione, il Festival dedica un Focus al cinema del Perù, in occasione del Bicentenario dell’Indipendenza del Paese, con il sostegno dell’Ambasciata del Perù in Italia.

Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano del cinema è organizzato da Exit media e riceve il sostegno dell’Ambasciata di Spagna, dell’Ambasciata Argentina, dell’Ambasciata del Perù, AC/E, Instituto Cervantes Italia, IILA (Istituto Italo Latinoamericano) e riceve il patrocinio del MIC (Ministero della Cultura).

Tutti i film sono proiettati in versione originale e sottotitolati in italiano.

Per maggiori informazioni: www.cinemaspagna.org