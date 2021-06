Tennis: Sinner subito eliminato al Queen’s

L'azzurro sconfitto dal britannico Draper, numero 309 del mondo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Esordio amaro per Jannik Sinner al "Cinch Championships", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.290.135 euro che si sta disputando sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 23 Atp e terzo favorito del seeding, è stato sconfitto al primo turno dal britannico Jack Draper, numero 309 del ranking e in gara con una wild card: 7-6(6) 7-6(2) in poco meno di due ore di gioco il risultato a favore del mancino di Sutton, anch'egli classe 2001. (ITALPRESS). glb/red 14-Giu-21 15:16